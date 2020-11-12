Мужчина пошел в лес по грибы, а вернулся с мечом и топором бронзового века

«Только что прошел дождь, и я решил пойти за грибами. По дороге я увидел кусок металла, торчащий из камней. Я пнул его и обнаружил, что это был клинок, часть меча. Затем я раскопал еще немного и нашел бронзовый топор», — рассказывает грибник.

Заядлый грибник сообщил о находках археологам, которые и определили, что бронзовое оружие датируется приблизительно 1300 годом до нашей эры, пишет polit.ru.

Возможно, это было ритуальное или символическое оружие. На месте находки планируется провести более масштабные раскопки.

А вот алтайские грибники чаще всего находят килограммовые боровики на «тихой охоте».