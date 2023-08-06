6 августа
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Жизнь

Мужчина превратил свой дом в музей секса

56-летний мужчина, живущий в Канаде, держит у себя дома 10 тыс. экспонатов.

Секс, женщина.
Секс, женщина.
СС0

Впервые Андрас Баголи заинтересовался этой темой в 11 лет, когда украл у своего отца брелок с изображением обнаженной девушки. В подростковом возрасте работал в магазине, где начал читать эротические журналы. Сестра мужчины работала в интим магазине и тогда он взял у нее несколько вещей.

Позже Баголи начал коллекционировать старинные секс-игрушки. А после посещения Музея секса решил создать свой собственный музей. На данный момент он потратил около 4,2 миллиона рублей на свою коллекцию и не думает останавливаться. В будущем мужчина мечтает открыть собственную выставку или коктейль-бар с музеем и принимать посетителей, передает Lenta.ru.

Удивительно, но семья поддерживает его увлечение, а жена помогает с поиском новых предметов для коллекции. По словам Баголи, благодаря хобби он может открыто разговаривать о сексе со своими сыновьями. «Конечно, они не любят говорить об этой части своей жизни с родителями. Это всегда будет немного неловко. Но я думаю, что благодаря разговорам они стали настоящими джентльменами, которые уважительно относятся к женщинам. Я очень горжусь ими», — утверждает он.

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