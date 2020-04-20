Мужчина привез коронавирус на Алтай из Новосибирска

Коронавирус подтвердился у семьи из четырех человек в Горно-Алтайске. 32-летний мужчина после поездки в Новосибирск почувствовал недомогание (температура, кашель, ломота в теле), а позднее такие же симптомы возникли у его супруги и детей.

В воскресение, 19 апреля, они вызвали скорую. Тест на коронавирус показал положительный результат, рассказали в оперштабе.

Семью изолировали в специализированный бокс Центра по профилактике и борьбе со СПИД. Их состояние удовлетворительное.

Всего на 20 апреля в Республике Алтай шесть больных новой коронавирусной инфекцией, все они получают симптоматическое лечение, сообщает управление Роспотребнадзора.