Мужчина спас девочку, гулявшую с бабушкой по краю фонтана в Новоалтайске

Неприятность произошла днем 26 мая неподалеку от торгового центра «Альфа».
«В фонтан упала девочка, ходившая по краю вокруг с бабушкой», — рассказала местная жительница.
На крик бабушки прибежал мужчина, который «прыгнул в пучину» и достал ребенка.
Примечательно, что на фонтане присутствует предупреждающая надпись «Опасно для жизни! Следите за своими детьми!»
«Мужчина молодец — сработал оперативно, но остался в мокрых штанах», — добавила жительница Новоалтайска.
В комментариях отметили, что на улице было +36 градусов, так что штаны высохли быстро, а вот «поступок запомнят на всю жизнь».