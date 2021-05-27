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Жизнь

Мужчина спас девочку, гулявшую с бабушкой по краю фонтана в Новоалтайске

Жителя Новоалтайска назвали «героем дня» после того, как он достал из фонтана маленькую девочку, сообщает «Инцидент Барнаул».

Иван Купала. 2018 год. Фонтан. Лето.
Иван Купала. 2018 год. Фонтан. Лето.
Ирина Пергаева.

Неприятность произошла днем 26 мая неподалеку от торгового центра «Альфа».

«В фонтан упала девочка, ходившая по краю вокруг с бабушкой», — рассказала местная жительница.

На крик бабушки прибежал мужчина, который «прыгнул в пучину» и достал ребенка.

Примечательно, что на фонтане присутствует предупреждающая надпись «Опасно для жизни! Следите за своими детьми!»

«Мужчина молодец — сработал оперативно, но остался в мокрых штанах», — добавила жительница Новоалтайска.

В комментариях отметили, что на улице было +36 градусов, так что штаны высохли быстро, а вот «поступок запомнят на всю жизнь».

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