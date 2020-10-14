Мужчина забрал из приюта 300 животных, чтобы спасти их от урагана

Мекисканец Рикардо Пиментель забрал домой из приюта 300 собак и кошек — так он решил защитить животных от наступающего урагана «Дельта», сообщает Bored Panda.

Мужчина понимал, что в приюте недостаточно защищен от сильного урагана, а некоторым из постояльцев приходится жить в уличных вольерах.

Поэтому он решил забрать домой собак и кошек. Он подготовил им запас еды и игрушек.

Все животные нормально перенесли ураган и не пострадали.

А после промчавшейся стихии он вернул животных в приют.

Об урагане

Ураган «Дельта» сформировался 5 октября, пишет polit.ru. В пиковые моменты ураган набирал скорость до 230 км /ч — это один из самых сильных ураганов, когда-либо зафиксированных в Северной Америке.