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Жизнь

Мужчины рассказали, как относятся к банальным подаркам на 23 февраля

Мужчины рассказали, как относятся к банальным подаркам на 23 февраля. В опросе участвовало 1600 мужчин старше 18 лет. Об этом сообщает Lenta.ru.

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Большинство мужчин (68%) заявили, что положительно относятся к наборам шампуней и гелей в качестве подарка на День защитника Отечества.

При этом 19% респондентов относятся к таким подаркам негативно.

Также большая часть мужчин положительно воспринимает носки и трусы.

31% относится негативно к подаренным кружкам.

Положительно большинство мужчин (48%) реагирует на портмоне. Однако 33% не хотят видеть такой подарок.

Подарками, набравшими наименьшее количество негативных реакций, стали билеты и сертификаты. Против высказались всего 3%.

Ранее стало известно, какую косметику использовать для праздничного макияжа.

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