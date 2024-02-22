Мужчины рассказали, как относятся к банальным подаркам на 23 февраля

Большинство мужчин (68%) заявили, что положительно относятся к наборам шампуней и гелей в качестве подарка на День защитника Отечества.
При этом 19% респондентов относятся к таким подаркам негативно.
Также большая часть мужчин положительно воспринимает носки и трусы.
31% относится негативно к подаренным кружкам.
Положительно большинство мужчин (48%) реагирует на портмоне. Однако 33% не хотят видеть такой подарок.
Подарками, набравшими наименьшее количество негативных реакций, стали билеты и сертификаты. Против высказались всего 3%.
Ранее стало известно, какую косметику использовать для праздничного макияжа.
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