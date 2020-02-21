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21 февраля -2°C

Мужчины в Алтайском крае получают больше женщин, но живут меньше

Мужчин в Алтайском крае проживает меньше, чем женщин, но получают они более высокие зарплаты. Об этом рассказали в Алтайкрайстате в преддверии Дня защитника Отечества.

Сварка. Ремонт.
Сварка. Ремонт.
barnaul.org

На 1 января 2019 года в Алтайском крае проживало чуть более миллиона мужчин, что составляет 46,2% от общей численности населения. Из них 600,3 тысяч — это жители городской местности, а 477,2 тысяч — сельской.

Ожидаемая продолжительность жизни по среднему варианту прогноза у мужчин в Алтайском крае составляет 66 лет, у женщин — 76 лет.

Зато уровень занятости у представителей сильного пола на 14,5% выше. На сотню трудящихся мужчин приходится 94 работающих женщины.

«Мужские» профессии

  • добыча полезных ископаемых (доля работающих мужчин 91,0%),
  • строительство (88,3%),
  • водоснабжение (82,5%),
  • обеспечение электроэнергией (78,4%),
  • транспорт (75,6%),
  • обрабатывающие производства (66,8%),
  • сельское хозяйство (65,4%).
Доход. Зарплата.
Доход. Зарплата.
СС0

Мужчины по-прежнему зарабатывают больше, говорят эксперты. По данным на октябрь 2019 года, заработная плата мужчин составила 33 228 рублей, женщин — 26 758 рублей.

У мужчин на руководящих должностях средняя «получка» — 57 728 рублей, это в два раза выше средней номинальной заработной платы по краю (29 566 рублей).

«В целом можно отметить, что залогом высокой оплаты труда мужчин является высшее образование (42 808 рублей). У работающих мужчин, имеющих среднее профессиональное образование, оплата труда на 12 тыс. рублей меньше (30 492 рубля)», — рассказали в Алтайкрайстате.

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