Мужчины в Алтайском крае получают больше женщин, но живут меньше

На 1 января 2019 года в Алтайском крае проживало чуть более миллиона мужчин, что составляет 46,2% от общей численности населения. Из них 600,3 тысяч — это жители городской местности, а 477,2 тысяч — сельской.
Ожидаемая продолжительность жизни по среднему варианту прогноза у мужчин в Алтайском крае составляет 66 лет, у женщин — 76 лет.
Зато уровень занятости у представителей сильного пола на 14,5% выше. На сотню трудящихся мужчин приходится 94 работающих женщины.
«Мужские» профессии
- добыча полезных ископаемых (доля работающих мужчин 91,0%),
- строительство (88,3%),
- водоснабжение (82,5%),
- обеспечение электроэнергией (78,4%),
- транспорт (75,6%),
- обрабатывающие производства (66,8%),
- сельское хозяйство (65,4%).
Мужчины по-прежнему зарабатывают больше, говорят эксперты. По данным на октябрь 2019 года, заработная плата мужчин составила 33 228 рублей, женщин — 26 758 рублей.
У мужчин на руководящих должностях средняя «получка» — 57 728 рублей, это в два раза выше средней номинальной заработной платы по краю (29 566 рублей).
«В целом можно отметить, что залогом высокой оплаты труда мужчин является высшее образование (42 808 рублей). У работающих мужчин, имеющих среднее профессиональное образование, оплата труда на 12 тыс. рублей меньше (30 492 рубля)», — рассказали в Алтайкрайстате.