Мужчины в Алтайском крае получают больше женщин, но живут меньше

Мужчин в Алтайском крае проживает меньше, чем женщин, но получают они более высокие зарплаты. Об этом рассказали в Алтайкрайстате в преддверии Дня защитника Отечества.

На 1 января 2019 года в Алтайском крае проживало чуть более миллиона мужчин, что составляет 46,2% от общей численности населения. Из них 600,3 тысяч — это жители городской местности, а 477,2 тысяч — сельской.

Ожидаемая продолжительность жизни по среднему варианту прогноза у мужчин в Алтайском крае составляет 66 лет, у женщин — 76 лет.

Зато уровень занятости у представителей сильного пола на 14,5% выше. На сотню трудящихся мужчин приходится 94 работающих женщины.

«Мужские» профессии

добыча полезных ископаемых ( доля работающих мужчин 91,0%),

доля работающих мужчин 91,0%), строительство ( 88,3%),

88,3%), водоснабжение ( 82,5%),

82,5%), обеспечение электроэнергией ( 78,4%),

78,4%), транспорт ( 75,6%),

75,6%), обрабатывающие производства ( 66,8%),

66,8%), сельское хозяйство ( 65,4%).

Доход. Зарплата. СС0

Мужчины по-прежнему зарабатывают больше, говорят эксперты. По данным на октябрь 2019 года, заработная плата мужчин составила 33 228 рублей, женщин — 26 758 рублей.

У мужчин на руководящих должностях средняя «получка» — 57 728 рублей, это в два раза выше средней номинальной заработной платы по краю (29 566 рублей).