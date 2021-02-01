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1 февраля -12°C
Жизнь

Мужчину, кидавшего на пол и пинавшего маленьких детей, задержали в Омске

В Омске задержали мужчину, державшего в страхе свою семью и издевавшегося над малолетними детьми, сообщает «Интерфакс».

Отец издевается над детьми. Омск.
Отец издевается над детьми. Омск.
кадр из видео.

Ранее в соцсетях появилось сообщение, в котором рассказали о жестоком обращении с двумя маленькими детьми — мужчина с силой кидает их на пол лицом вниз, а после пинает.

Женщина просит мужчину остановиться, но тот продолжает бить детей и постоянно спрашивать «почему они орут и плачут».

«Полицейские оперативно установили адрес проживания и личность 45-летнего правонарушителя, который ранее был осужден за кражу. Он был доставлен в отдел полиции и признал свою вину», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, дети получили легкие травмы — пятилетний мальчик и восьмилетняя девочка. Видео с издевательствами записала их мать 23 января.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
CC0

«По словам женщины, сообщать о происшествии в полицию она побоялась, опасаясь реакции супруга. В сети запись была размещена ее знакомыми», — пояснила Волк.

Семья не состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Региональный СК сообщил о намерении отправить мужчину под стражу.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ», — отметили в ведомстве.

За истязание несовершеннолетних сибиряку грозит до 7 лет лишения свободы. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова взяла дело на контроль.

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