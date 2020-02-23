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23 февраля -9°C

Мужественные и душевные поздравления с 23 февраля в стихах, прозе и смс

Поздравления с 23 февраля, Днем защитника Отечества по традиции принимают все мужчины. К празднику altapress.ru подготовил красивые поздравления с 23 февраля в стихах, прозе и смс.

Мужчина. 23 февраля.
Мужчина. 23 февраля.
СС0

Поздравления с 23 февраля в стихах

С праздником мужества, с праздником чести,
С праздником силы поздравить хотим.
Будьте вы сильными, будьте вы смелыми,
Праздник февральский — для вас, для мужчин.

Будьте опорой всегда и поддержкой
Маме любимой, супруге, сестре.
Пусть никакие невзгоды, несчастья
Не повстречаются в жизни нигде!

С 23 Февраля
Поздравляю я тебя!
И желаю, чтобы годы
Были прожиты не зря:

Чтоб здоровье было крепко,
А в семье — покой и лад,
Чтоб шагало счастье рядом
Много-много лет подряд!

Защитник Отечества — каждый мужчина,
И это действительно значимый день.
Пусть в жизни все будет: здоровье, и сила,
И напрочь исчезнет от слабостей тень.

Пусть будет любовь — чистой, светлой, взаимной,
Такой, чтоб хотелось творить чудеса,
Пусть будет жизнь яркой и очень счастливой,
И пусть от невзгод сберегут Небеса.

Мужчина говорит по телефону.
Мужчина говорит по телефону.
СС0

Поздравления с Днем защитника Отечества в прозе

Поздравляю с Днём защитника Отечества и хочу пожелать никогда не останавливаться на достигнутом, постоянно стремиться к совершенству, всегда знать, что тебе нужно от жизни и как этого достичь, окружать себя любящими людьми и верными друзьями, поступать по совести и держать слово чести!

Поздравляю с Днем защитника Отечества! Хочу пожелать всегда оставаться мужчиной, который не боится трудностей, готов подставить плечо. Пусть здоровье будет надежным, друзья — верными, любовь — искренней, а семья крепкой. Чтобы никакие преграды и трудности не помешали достижению целей и осуществлению мечты. С праздником!

Поздравляю! Пусть будет мир в семье, в душе, в небе. Желаю, чтобы жизнь была в радость, а дни счастливыми. Будь мужественным и смелым, но оставайся трепетным и нежным!

Супергерой. Мужчина.
Супергерой. Мужчина.
СС0

Поздравления с 23 февраля для смс

Здоровья, мира, света, счастья,
Дней ярких, светлых, без ненастья,
Любви безоблачной, большой,
Всегда довольным быть судьбой!

Чтоб всё сбывалось, удавалось,
Лишь радость в жизни приключалась.
Веселья, смеха без конца
В день 23 Февраля!

Настоящему мужчине
Желаю доблести и силы!
Свершений славных и побед,
Во всех делах большой успех!

Пусть здоровье будет крепким,
Ум — живым, и хватка — цепкой.
Пусть все будет у тебя,
С 23 февраля!

С 23 Февраля
Мы поздравляем вас, друзья!
Желаем мира вечного
И счастья бесконечного!

Здоровья, силы духа, воли,
Любви, достатка в вашем доме,
В делах успеха и добра.
Сегодня вам кричим: «Ура!»

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