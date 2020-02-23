Мужественные и душевные поздравления с 23 февраля в стихах, прозе и смс

Поздравления с 23 февраля в стихах
С праздником мужества, с праздником чести,
С праздником силы поздравить хотим.
Будьте вы сильными, будьте вы смелыми,
Праздник февральский — для вас, для мужчин.
Будьте опорой всегда и поддержкой
Маме любимой, супруге, сестре.
Пусть никакие невзгоды, несчастья
Не повстречаются в жизни нигде!
С 23 Февраля
Поздравляю я тебя!
И желаю, чтобы годы
Были прожиты не зря:
Чтоб здоровье было крепко,
А в семье — покой и лад,
Чтоб шагало счастье рядом
Много-много лет подряд!
Защитник Отечества — каждый мужчина,
И это действительно значимый день.
Пусть в жизни все будет: здоровье, и сила,
И напрочь исчезнет от слабостей тень.
Пусть будет любовь — чистой, светлой, взаимной,
Такой, чтоб хотелось творить чудеса,
Пусть будет жизнь яркой и очень счастливой,
И пусть от невзгод сберегут Небеса.
Поздравления с Днем защитника Отечества в прозе
Поздравляю с Днём защитника Отечества и хочу пожелать никогда не останавливаться на достигнутом, постоянно стремиться к совершенству, всегда знать, что тебе нужно от жизни и как этого достичь, окружать себя любящими людьми и верными друзьями, поступать по совести и держать слово чести!
Поздравляю с Днем защитника Отечества! Хочу пожелать всегда оставаться мужчиной, который не боится трудностей, готов подставить плечо. Пусть здоровье будет надежным, друзья — верными, любовь — искренней, а семья крепкой. Чтобы никакие преграды и трудности не помешали достижению целей и осуществлению мечты. С праздником!
Поздравляю! Пусть будет мир в семье, в душе, в небе. Желаю, чтобы жизнь была в радость, а дни счастливыми. Будь мужественным и смелым, но оставайся трепетным и нежным!
Поздравления с 23 февраля для смс
Здоровья, мира, света, счастья,
Дней ярких, светлых, без ненастья,
Любви безоблачной, большой,
Всегда довольным быть судьбой!
Чтоб всё сбывалось, удавалось,
Лишь радость в жизни приключалась.
Веселья, смеха без конца
В день 23 Февраля!
Настоящему мужчине
Желаю доблести и силы!
Свершений славных и побед,
Во всех делах большой успех!
Пусть здоровье будет крепким,
Ум — живым, и хватка — цепкой.
Пусть все будет у тебя,
С 23 февраля!
С 23 Февраля
Мы поздравляем вас, друзья!
Желаем мира вечного
И счастья бесконечного!
Здоровья, силы духа, воли,
Любви, достатка в вашем доме,
В делах успеха и добра.
Сегодня вам кричим: «Ура!»