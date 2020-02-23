Мужественные и душевные поздравления с 23 февраля в стихах, прозе и смс

С праздником мужества, с праздником чести,

С праздником силы поздравить хотим.

Будьте вы сильными, будьте вы смелыми,

Праздник февральский — для вас, для мужчин. Будьте опорой всегда и поддержкой

Маме любимой, супруге, сестре.

Пусть никакие невзгоды, несчастья

Не повстречаются в жизни нигде!

С 23 Февраля

Поздравляю я тебя!

И желаю, чтобы годы

Были прожиты не зря: Чтоб здоровье было крепко,

А в семье — покой и лад,

Чтоб шагало счастье рядом

Много-много лет подряд!