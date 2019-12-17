Мужественные поздравления с Днем РВСН 2019 в стихах, прозе и смс

Пришла зима, пришли морозы

И праздник «ядерных» мужчин,

Что защитят нас от угрозы

И не обидят без причин.

Спокоен мир и спят ракеты,

Спокойно спят у наших стен.

Я завершить хочу на этом —

С днем воина РВСН!