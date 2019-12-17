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Мужественные поздравления с Днем РВСН 2019 в стихах, прозе и смс

День Ракетных войск стратегического назначения в России 17 декабря празднуют 12 ракетных дивизий постоянной готовности. Несмотря на то, что за свою историю РВСН как военная сила ни разу не применялись, их присутствие необходимо при решении многих общественно-политических задач. К празднику altapress.ru подготовил подборку поздравлений с Днем РВСН в прозе, стихах и для смс.

День РВСН в ЗАТО Сибирский. 17 декабря 2013 года.
День РВСН в ЗАТО Сибирский. 17 декабря 2013 года.
Олег Богданов

Поздравления с Днем РВСН в стихах

Пришла зима, пришли морозы
И праздник «ядерных» мужчин,
Что защитят нас от угрозы
И не обидят без причин.

Спокоен мир и спят ракеты,
Спокойно спят у наших стен.
Я завершить хочу на этом —
С днем воина РВСН!

РВСН, спешу поздравить вас —
Отважных, замечательных мужчин!
Хочу, чтоб улыбнулись вы сейчас,
Найдется пусть для счастья сто причин!

Всех благ хочу сегодня пожелать,
Пусть бодрым будет дух, здоровым — тело,
Всегда желаю целей достигать,
Чтоб удавалось вам легко любое дело!

С Днем Ракетных войск! Удач, свершений!
Мужества и точности тебе!
Точно и легко сражать мишени
И на службе, и в твоей судьбе!

Главное, чтоб мирным небо было,
Чтоб не приходилось воевать,
Чтобы в небе облачко лишь плыло,
Чтобы солнцу ярко там сиять!

День РВСН в ЗАТО Сибирский. 17 декабря 2013 года.
День РВСН в ЗАТО Сибирский. 17 декабря 2013 года.
Олег Богданов

День РВСН: поздравления в прозе

Поздравляем с Днём Ракетных войск стратегического назначения! Искренне желаем успехов в ежедневных заданиях, крепости тела и силы духа. Пусть каждый выстрел будет точным, а руководство — благодарным и понимающим!

От всего сердца поздравляем всех причастных ко дню Ракетных войск стратегического назначения! Желаем, чтобы любовь к родине росла и укреплялась в ваших сердцах! Пусть твердость духа и сила характера помогает достигать высот!

Пускай в ваших Ракетных войсках всегда царят мир и порядок! Желаю вам бодрого духа, стального здоровья и всевозможных успехов! Пусть ничто и никогда не преграждает вам путь к заветным целям, ведь вы сможете покорить любые вершины!

Учения РВСН.
Учения РВСН.
минобороны. рф

Поздравления с Днем ракетных войск в смс

Сегодня день Ракетных войск
Особого значения,
Мы тех, кто связан с этим днем,
Поздравим без сомнения,
Желаем целей достигать,
Быть точными и смелыми,
И никогда не сожалеть
О том, что уже сделано!

Пусть ракетные войска,
Рассекая облака,
Наш покой оберегают,
Если кто-то угрожает.
Всем героям этой службы
Пожелаю крепкой дружбы,
В цели метко попадать
И награды получать!

Ядерным парням,
Ракетчикам страны,
В день Ракетных войск
Шлем поздравления мы.
Чтоб вы в своих руках
Наш хрупкий мир держали,
И люди на планете
Спокойно, мирно спали.

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