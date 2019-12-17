Мужественные поздравления с Днем РВСН 2019 в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем РВСН в стихах
Пришла зима, пришли морозы
И праздник «ядерных» мужчин,
Что защитят нас от угрозы
И не обидят без причин.
Спокоен мир и спят ракеты,
Спокойно спят у наших стен.
Я завершить хочу на этом —
С днем воина РВСН!
РВСН, спешу поздравить вас —
Отважных, замечательных мужчин!
Хочу, чтоб улыбнулись вы сейчас,
Найдется пусть для счастья сто причин!
Всех благ хочу сегодня пожелать,
Пусть бодрым будет дух, здоровым — тело,
Всегда желаю целей достигать,
Чтоб удавалось вам легко любое дело!
С Днем Ракетных войск! Удач, свершений!
Мужества и точности тебе!
Точно и легко сражать мишени
И на службе, и в твоей судьбе!
Главное, чтоб мирным небо было,
Чтоб не приходилось воевать,
Чтобы в небе облачко лишь плыло,
Чтобы солнцу ярко там сиять!
День РВСН: поздравления в прозе
Поздравляем с Днём Ракетных войск стратегического назначения! Искренне желаем успехов в ежедневных заданиях, крепости тела и силы духа. Пусть каждый выстрел будет точным, а руководство — благодарным и понимающим!
От всего сердца поздравляем всех причастных ко дню Ракетных войск стратегического назначения! Желаем, чтобы любовь к родине росла и укреплялась в ваших сердцах! Пусть твердость духа и сила характера помогает достигать высот!
Пускай в ваших Ракетных войсках всегда царят мир и порядок! Желаю вам бодрого духа, стального здоровья и всевозможных успехов! Пусть ничто и никогда не преграждает вам путь к заветным целям, ведь вы сможете покорить любые вершины!
Поздравления с Днем ракетных войск в смс
Сегодня день Ракетных войск
Особого значения,
Мы тех, кто связан с этим днем,
Поздравим без сомнения,
Желаем целей достигать,
Быть точными и смелыми,
И никогда не сожалеть
О том, что уже сделано!
Пусть ракетные войска,
Рассекая облака,
Наш покой оберегают,
Если кто-то угрожает.
Всем героям этой службы
Пожелаю крепкой дружбы,
В цели метко попадать
И награды получать!
Ядерным парням,
Ракетчикам страны,
В день Ракетных войск
Шлем поздравления мы.
Чтоб вы в своих руках
Наш хрупкий мир держали,
И люди на планете
Спокойно, мирно спали.