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Жизнь

«Мужик из Сибири» очистит горы Республики Алтай от «живописи» любителей оставить след в истории

Команда проекта «Мужик из Сибири» вместе с эко-активистами «Чистый Алтай» отправится очищать скалы в районе Узнезя — Чемал, сообщает паблик Barnaul 22.

Горный Алтай.
Горный Алтай.
@olga_rett

Активисты намерены очистить горную породу гор по Чуйскому тракту за Онгудаем, исписанную приезжей парочкой туристов.

Скриншот видео, где видно, как туристы разрисовывают скалы.
Скриншот видео, где видно, как туристы разрисовывают скалы.
Barnaul.ru.

Накануне видео, где видно, как как гости Республики Алтай наносят «наскальную живопись» на камни облетело интернет. Людей безуспешно пытался пристыдить местный житель, но это не остановило гостей региона.

Активисты очищают скалы.
Активисты очищают скалы.
Barnaul.22.

Команда проекта приглашает присоединиться всех неравнодушных.

«Мы призываем вас не только обращать внимание на подобные ситуации, но и принимать активное участие в их устранении, подавать пример. Если каждый будет оставлять такие надписи в горах, как в итоге будет выглядеть Алтай?» — отмечают активисты.

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