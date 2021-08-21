«Мужик из Сибири» очистит горы Республики Алтай от «живописи» любителей оставить след в истории

Активисты намерены очистить горную породу гор по Чуйскому тракту за Онгудаем, исписанную приезжей парочкой туристов.

Накануне видео, где видно, как как гости Республики Алтай наносят «наскальную живопись» на камни облетело интернет. Людей безуспешно пытался пристыдить местный житель, но это не остановило гостей региона.

Команда проекта приглашает присоединиться всех неравнодушных.

«Мы призываем вас не только обращать внимание на подобные ситуации, но и принимать активное участие в их устранении, подавать пример. Если каждый будет оставлять такие надписи в горах, как в итоге будет выглядеть Алтай?» — отмечают активисты.