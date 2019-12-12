Мужская позиция. Программист с ДЦП ищет работу, чтобы накопить деньги на лечение жены

Жене Аведову 29 лет. У него есть жена, дочка, диагноз ДЦП и желание помочь. Не себе — помощь нужна его жене Виктории. У молодой женщины (Вике 27 лет) такой же, как и у мужа, диагноз — детский церебральный паралич. Но проблема в другом. Девушке нужен дорогой слуховой аппарат. Он стоит около 2,5 тысяч долларов. У семьи таких денег нет.

Но Аведову не нужны деньги. Нужна работа. Женя — программист. Занимается SEO продвижением сайтов. Отлично знает английский язык. Не говорит на нем, зато без проблем читает и общается письменно.

Доход семьи небольшой: почти все деньги уходят на погашение ипотеки. Совсем немного остается на питание и ребенка. У Аведову абсолютно здоровая дочка Катя, главное счастье и гордость родителей. Но на слуховой аппарат накопить средств самостоятельно никак не получится. А значит, нужен дополнительный заработок.

Фото: из личного архива. Фото: из личного архива.

В России привыкли к тому, что люди с тяжелыми диагнозами просят деньги на лечение. Здесь другая история. Очень мужская и достойная: зачем открывать сбор средств и если можно заработать самому?

Евгений Аведову:

Я больше прошу не помощи в деньгах, а в возможностях зарабатывать. Считаю если есть голова, руки и ноги, пусть даже последние не работают, как надо, но все равно работают, то человек должен зарабатывать. Ему просто нужна такая возможность. И я прошу только дать эту возможность.

Евгений и Виктория Аведовы с дочкой. Фото: из личного архива.

Женя отличный соискатель: профессионал с опытом, мотивированный на работу, возьмется за любой проект. Причем работа нужна не разовая, а долгосрочная. Говорит, главное найти общий язык с работодателем, а дальше проблем не будет.

Функции и умения: большой опыт в работе с CMS (wordpress, DLE, Joomla и самописными). Опыт в разработки сайтов (проработка шаблона) и верстка по макету. Опыт SEO, опыт в ICO (пример https://opporty.com).

Более трех лет опыта работы рекламой (google adwords, яндекс директ и инстаграмм). Есть опыт настройки google adwords и яндекс директ (в работе несколько компаний). Есть опыт наполнение и продвижение групп ВК и ФБ.

Английский на уровне Upper-Elementary. То есть его хватает для понимания текст и перевода. Говорить на английском не может в силу не совсем внятной речи. С русским языком проблем нет.

От автора:

После общения с Женей я поняла: это очень мягкий человек. И настолько же сильный и гордый. Он не будет просить о помощи, но иногда просить и не надо. Если у вас нет для него работы, но есть возможность перечислить деньги, что нам мешает это сделать? Свяжитесь с героем статьи через соц сеть Вконтаткте facebook

Татьяна Лиса