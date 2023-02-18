Мужские противозачаточные таблетки придумали и успешно протестировали

Действующее вещество препарата приводит к блокировке фермента аденилатциклазы, пишет Lenta.ru. Он служит для выживания сперматозоидов и возможности их продвижения к яйцеклетке.

Контрацептивный эффект достигается уже спустя 30 минут после приема. Действие продолжается еще на протяжении двух часов.

Сообщается, что фертильность подопытных на следующий день полностью восстановилась. Никакого влияния на здоровье испытуемых или уровень их привычного возбуждения и эякулята не было.

В отличие от гормональных препаратов, которые нужно принимать в течение нескольких дней, недель или месяцев, новая разработка работает почти сразу. Таблетку нужно принимать непосредственно перед половым актом.

Пока что препарат был протестирован только на мышах (они сходны физиологическими параметрами с людьми). Однако средство уже собираются оптимизировать для людей.

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