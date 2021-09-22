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Жизнь

Признанный аварийным дом в Барнауле обсудили на шоу «Мужское / Женское»

22 сентября на Первом канале показали выпуск программы «Мужское / Женское» про дом на ул. Профинтерна, который в Барнауле признали аварийным.

"Мужское / Женское".
"Мужское / Женское".
1tv.ru

В студию приехали жильцы дома. Они рассказали, что после проведенной оценки дом признали авариным и подлежащим сносу, но жители разделились надвое.

Одни действительно согласны с выводами. Другие же считают, что помещения еще пригодны и единственное, что необходимо сделать — это починить крышу.

Те, кто хочет съехать, рассчитывают на предоставление нового жилья или компенсацию от администрации. Эксперты объяснили людям, что ничего хорошего из их идеи не выйдет, а дом лучше привести в порядок и жить в нем дальше.

Взялся за помощь в сохранении жилья депутат гордумы Алексей Якунин. Он был на съемках и уже проанонсировал выпуск программы в своем Instagram.

На официальном YouTube Первого канала выпуск еще не опубликовали.

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