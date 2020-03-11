Музыка для хорошего самочувствия

Все слушают музыку в машинах, на улице или в ожидании чего-то, и это неотъемлемая часть жизни людей. Существует много вещей, которые возбуждают чувства, и к ним относятся эмоциональные реакции на музыку. Она в любом случае влияет на всех на каком-то определенном уровне. Музыка не только вызывает глубокие выразительные переживания, она заставляет хотеть двигаться в такт. И русские новинки песен не исключение.

Влияние музыки на человека

Создатели песен не обязательно выражают свои собственные эмоции, так как большая часть музыки написана другими людьми, но они чувствуют и выражают ее. Музыка — это способ для людей выразить текущее состояние их жизни. Хотя слушатель может воспринимать разные эмоции, и не все восприятия будут одинаковыми. В зависимости от вкуса существует множество стилей музыки.

Большинство музыкантов и поэтов пытаются сочинять свою музыку вокруг жизненных ситуаций, которые бывают у всех. Они надеются передать эти эмоции другим, испытывающим те же чувства, для сопереживания. К ним относятся чувства любви, потери, исцеления т. д. Люди, например, ждут в банке своей очереди, и, если на заднем плане играет музыка, они, вероятно, бессознательно начнут подпевать. Если времени больше, это может привести к разным воспоминаниям, связанным с данной песней.

Результаты опроса среди учеников

В одно время был проведен опрос среди учащихся средней школы Алтайского края, задано несколько простых вопросов об их музыкальном вкусе и о том, как музыка влияет на их чувства. Изучение этих результатов показывает некоторые интересные факты. Около 22,2 процента опрошенных сказали, что слушают русскую популярную музыку от одного до двух часов каждый день, тогда как еще 22,2 процента — что слушают не менее пяти часов в сутки. Только 11 процентов людей слушают музыку меньше часа в день.

Неудивительно, что большинство людей слушают поп-музыку. Хотя 55,2 процента предпочитают рок и рэп. Некоторые жанры не всегда пользуются особой популярностью: фанк, джаз, классика, панк, дабстеп и металл.

Музыка занимает разное место в жизни разных людей, и для кого-то она имеет большее значение. Чаще люди слушают музыку в машине и дома. Приблизительно 71 процент учеников в школе слушают ее в своих классах на переменах.

Независимо от того, какой жанр люди предпочитают, кажется, что существует общее согласие относительно причины выбора жанра. Музыку с быстрым темпом и ритмом предпочитают те, кто занимается каким-либо видом спорта. Опрос показал, что люди, слушая музыку, получают удовольствие и становятся счастливыми.

Музыка — это просто сила, которую невозможно объяснить. Она объединяет, ведь многие завязывают дружбу на ее основе. В любом случае музыка оказывает широкий спектр влияния. Музыка и танцы могут быть особенно приятными активаторами сенсорных и моторных цепей. Следовательно, это правда, что русские новинки могут вызвать глубокие эмоциональные переживания. Независимо от того, слушают ли люди музыку случайно или специально, она трогает души каким-то невообразимым способом.

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