Музыкальный фестиваль Because of The Beatles. Как все начиналось и что будет в этом году?

17 августа в Алтайском крае состоится музыкальный фестиваль Because of The Beatles . Гости фестиваля услышат знаменитые песни ливерпульской четверки в исполнении музыкантов из разных городов России — под открытым небом и в окружении гор.

Фестиваль "Because of the Beatles"

История фестиваля

Все началось в 2014 году. Тогда на «Бирюзовой Катуни» был установлен первый в России мраморный памятник Джону Леннону. На церемонии открытия вживую исполнили песню The Beatles, а на площадке неподалеку состоялся небольшой битлз-концерт. В нем приняли участие музыканты из Барнаула и Горно-Алтайска. Тогда и родилась идея проведения фестиваля Because of The Beatles. Вдохновителем и первым организатором стал барнаульский музыкант и композитор Сергей Орехов.

В разные годы на фестивальной площадке выступали группы Paramaribo, Palm Beach 04, «Мы», Jazz Art Band, Cosmonauts Gone Surf, Plastic Art, Chamber Event и «Вольные стрелки», «Диксилэнд Алтай» и многие другие коллективы и исполнители. Со временем концертная программа пополнилась музыкой 60-х: звучали песни не только The Beatles, но и Элвиса Пресли, The Rolling Stones, The Kinks, The Who, Creedence, The Doors и других культовых исполнителей того времени. На фестивале часто звучат вольные вариации и авторские трактовки известных песен. Личное прочтение и музыкальный контекст beatles-эпохи делают программу разнообразной и всегда новой.

Тема и хедлайнер 2019 года

Каждый год организаторы формулируют главную тему фестиваля. В этом году Because of The Beatles будет посвящен 50-летию Woodstock (1969 год, США). Вудстокская ярмарка музыки и искусств — один из знаменитейших в мире рок-фестивалей. «Три дня мира и музыки» — так его называли современники. Атмосфера мира, гармонии творчества и природы — этот вектор задал Woodstock музыкальным фестивальным проектам. Он актуален и сегодня. Because of The Beatles — самое атмосферное событие в череде летних фестивалей и праздников Алтайского края.

Хедлайнер фестиваля Because of The Beatles в 2019 году — легендарный советский вокально-инструментальный ансамбль «Ариэль» Валерия Ярушина (Москва — Челябинск). Это группа, которой удалось соединить английский бит с элементами русского многоголосия.

Фестиваль «Because of the Beatles» Фото предоставлено организатором

Программа и участники

Фестивальная программа охватывает несколько площадок «Бирюзовой Катуни». Музыканты играют у памятника Джону Леннону и, конечно, на главной сцене. В программе фестиваля — выступление известного скрипача-импровизатора Степана Мезенцева (Барнаул) и группы «Новая Азия» (Горно-Алтайск). Также в фестивале примут участие Юлий Буркин и Мирослав Кузляев (Томск), Palm Beach 04 (Горно-Алтайск), Beatlejuice, Zepp Love, Barnaul Oldschool Band, «Столица» (Барнаул), «Ракеты» (Новосибирск), The Rolls (Бишкек).

У памятника Джону Леннону выступят дуэт Slin (Барнаул), Юлий Буркин — Мирослав Кузляев (Томск), группа «Отцы и дети» (Шебалино).

Гости фестиваля услышат не только песни The Beatles, но и хиты Джо Кокера, Джими Хендрикса, The Who, Jefferson Airplaine и других участников Woodstock Music & Art Fair.

Фестиваль «Because of the Beatles» Фото предоставлено организатором

Приезжай , услышишь все , мы ждем!

Итак, как же попасть на фестиваль? Он пройдет в туркомплексе «Бирюзовая Катунь» (Алтайский район). Это Чуйский тракт, а значит, легко добраться. 17 августа — суббота, выходной, и лучше его провести в предгорьях. Если вы уже отдыхаете на Алтае, то визит на фестиваль станет ярким событием отпуска. Сбор гостей в 15.00 (выехав утром из Барнаула или рано утром из Новосибирска, можно успеть к началу). Вход на фестиваль свободный, то есть бесплатный.

Сайт: beatlesfest22.ru

Социальные сети: ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм

Возрастное ограничение: 0+