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Музыкальный фестиваль Хорошей песни Евгения Росса пройдет на Алтае

6 июля 2019 г. в 12-ый раз состоится Фестиваль Хорошей песни Евгения Росса.

Евгений Росс.
Евгений Росс.
Фото предоставлено ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

Праздник является благотворительным мероприятием Евгения Росса с целью поднятия культурного уровня на селе, и также восстановления Храма Воскресения в с. Акулово,
Первомайского района, Алтайского Края.

Каждый год Евгений Росс привозит своих друзей-артистов, работающих в самых разных музыкальных жанрах: от поп-музыки до рока и джаза.

6 июля в с. Акулово гостей будут радовать:
  • Евгений Росс — истинный сибиряк, певец, поэт, композитор, четырежды лауреат Премии Шансон года в Кремле
  • Рада Рай — обворожительная певица, многократный лауреат премии «Шансон года в Кремле», Э-э-эх, Разгуляй", Славянский Базар"
  • Игорь Слуцкий — певец и композитор, также многократный лауреат премии «Шансон года в Кремле»
  • Детский шоу-театр песни «Каприз»— группа театра «Капризные детки», ставшая уже постоянным участником фестивалей Евгения Росса.
  • Группа Владимира Кислова — участник всех 11-ти фестивалей Евгения Росса на Алтае и обеспечивающий живое звучание музыки на протяжении всего фестиваля.

Всех гостей ждет множество безалкогольных напитков от Барнаульского пивоваренного завода, детская зона и промо-площадка.

Вход — свободный!

Телефон для справок: 8 (923) 794-80-13, 8 (903) 948-23-31.

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