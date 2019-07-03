Музыкальный фестиваль Хорошей песни Евгения Росса пройдет на Алтае

6 июля 2019 г. в 12-ый раз состоится Фестиваль Хорошей песни Евгения Росса.

Праздник является благотворительным мероприятием Евгения Росса с целью поднятия культурного уровня на селе, и также восстановления Храма Воскресения в с. Акулово,

Первомайского района, Алтайского Края.

Каждый год Евгений Росс привозит своих друзей-артистов, работающих в самых разных музыкальных жанрах: от поп-музыки до рока и джаза.

6 июля в с. Акулово гостей будут радовать: Евгений Росс — истинный сибиряк , певец , поэт , композитор , четырежды лауреат Премии Шансон года в Кремле

— истинный сибиряк певец поэт композитор четырежды лауреат Премии Шансон года в Кремле Рада Рай — обворожительная певица , многократный лауреат премии «Шансон года в Кремле», Э-э-эх , Разгуляй", Славянский Базар"

— обворожительная певица многократный лауреат премии «Шансон года в Кремле», Э-э-эх Разгуляй", Славянский Базар" Игорь Слуцкий — певец и композитор , также многократный лауреат премии «Шансон года в Кремле»

— певец и композитор также многократный лауреат премии «Шансон года в Кремле» Детский шоу-театр песни «Каприз» — группа театра «Капризные детки», ставшая уже постоянным участником фестивалей Евгения Росса.

— группа театра «Капризные детки», ставшая уже постоянным участником фестивалей Евгения Росса. Группа Владимира Кислова — участник всех 11-ти фестивалей Евгения Росса на Алтае и обеспечивающий живое звучание музыки на протяжении всего фестиваля.

Всех гостей ждет множество безалкогольных напитков от Барнаульского пивоваренного завода, детская зона и промо-площадка.

Вход — свободный!