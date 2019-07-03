Музыкальный фестиваль Хорошей песни Евгения Росса пройдет на Алтае

Праздник является благотворительным мероприятием Евгения Росса с целью поднятия культурного уровня на селе, и также восстановления Храма Воскресения в с. Акулово,
Первомайского района, Алтайского Края.
Каждый год Евгений Росс привозит своих друзей-артистов, работающих в самых разных музыкальных жанрах: от поп-музыки до рока и джаза.
6 июля в с. Акулово гостей будут радовать:
- Евгений Росс — истинный сибиряк, певец, поэт, композитор, четырежды лауреат Премии Шансон года в Кремле
- Рада Рай — обворожительная певица, многократный лауреат премии «Шансон года в Кремле», Э-э-эх, Разгуляй", Славянский Базар"
- Игорь Слуцкий — певец и композитор, также многократный лауреат премии «Шансон года в Кремле»
- Детский шоу-театр песни «Каприз»— группа театра «Капризные детки», ставшая уже постоянным участником фестивалей Евгения Росса.
- Группа Владимира Кислова — участник всех 11-ти фестивалей Евгения Росса на Алтае и обеспечивающий живое звучание музыки на протяжении всего фестиваля.
Всех гостей ждет множество безалкогольных напитков от Барнаульского пивоваренного завода, детская зона и промо-площадка.
Вход — свободный!
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