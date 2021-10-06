Музыкальный фонтан открыли в городе-спутнике Барнаула

В Новоалтайске у ГЦК «Современник» заработал новый светомузыкальный фонтан. Горожане вместе с корреспондентом altapress.ru пришли посмотреть на новинку.

На площади Ряполова демонтировали старый фонтан и установили вместо него светомузыкальный. А на смену асфальту потихоньку приходит брусчатка. Все это реконструируют по программе «Формирование комфортной городской среды».

Фонтан переливается всеми цветами радуги и выпускает струи в такт. Репертуар накануне вечером звучал любопытный. Можно сказать, такой же цветастый, как и фонтан: Стас Михайлов, Михаил Круг, Eagles, Мираж, Deep Purple, Верка Сердючка, Eruption и многие другие.

Проработает чудо-новинка три дня и после закроется «на зиму» — так сказал мэр города Сергей Еремеев, пришедший полюбоваться фонтаном. Он также добавил, что желает в будущем реконструировать построенный в 1954 году дом культуры, который находится на этой же площади. Его планируется включить в соответствующий национальный проект и получить средства на сохранение объекта культурного наследия.

По проекту благоустройства, на площади Ряполова появятся новые скамьи с устройствами для зарядки телефонов, светодиодные светильники, современные детские игровые комплексы и зеленые зоны. Обновление также коснется территории ЗАГСа и дома № 11 по улице 22 Партсъезда.

В Новоалтайске заработал светомузыкальный фонтан Екатерина Карзова.

Проект собирались выполнять в два этапа за два года, но благодаря дополнительному финансированию, благоустройство обещают завершить до холодов.

Общий объем работ оценили в 32 миллиона рублей. Средства выделяют из федерального и краевого бюджетов. Параллельно в Новоалтайске благоустраивают еще два объекта — в сквере «40 лет Победы» и в сквере имени Георгия Чернова в Чесноковском микрорайоне.