МВД добавили в список опасных собак шарпея и овчарку

МВД разработало проект постановления, в котором есть перечень потенциально опасных собак. Об этом говориться в соответствующем документе, размещенном в четверг на федеральном портале нормативных правовых актов. Попавших в список собак нельзя выгуливать без намордника и поводка.

«Потенциально опасные собаки — собаки определенных пород, их гибриды и иные собаки, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья человека и включенные в перечень потенциально опасных собак, утвержденный правительством РФ. Выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу…», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что при входу на частную территорию должна быть сделана предупреждающая надпись об опасной собаке.

В перечень включены такие породы как кавказская и немецкая овчарки, шарпей, тибетский мастиф и другие. В пресс-центре МВД сообщили, что в список предлагается внести 69 пород, среди которых все виды овчарок, тибетский мастиф, кангал, бультерьер, айну, ирландский волкодав и другие породы, пишет ТАСС.

Как отреагировали на список?

После появление этой информации бывший заместитель председателя ЦБ и владелец шарпея Александр Торшин удивился составленному МВД списку потенциально опасных пород собак, пишет РИА Новости.

«Это мой-то шарпей Викентий — потенциально опасная собака?! Этот „валенок“, который за восемь лет жизни ни кого из людей не укусил», — написал Торшин в Twitter.

Сегодня узнал, что Шар-Пеи занесены в Реестр МВД потенциально опасных собак На фото - Викентий. Не собака - "валенок"! В наморднике будет выглядеть забавно! pic.twitter.com/7SPd4J9CfU — А.П. Торшин (@torshin_ru) 7 марта 2019 г.

В сети стали смеяться, что следом пойдут кошки и морские свинки. Некоторые пользователи предлагали посчитать опасными хозяев, а не собак, пишет ФАН.