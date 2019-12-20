МВД хочет получить право на время изымать детей из семьи

В МВД готовят поправки к Семейному кодексу о временном изъятии детей из семьи в случае серьезного нарушения их прав, сообщают РИА Новости.

По словам начальника управления организации охраны правопорядка в жилом секторе главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислава Колесника, сотрудники правоохранительных органов часто сталкиваются с ситуациями, которые требуют незамедлительных мер.

В частности, временной изоляции ребенка от опасной обстановки. Но 77 статья Семейного кодекса говорит о том, что такие полномочия имеют только органы опеки.

При этом органы опеки работают только с 9:00 до 18:00. В остальное время на противоправные действия в отношении детей реагируют полицейские, которые при этом не могут оградить ребенка от опасной ситуации.

«В этой связи мы следующее предложение готовили по корректировке 77-ой статьи с тем, чтобы у нас соответствующие полномочия были. И, безусловно, мы согласны с тем, что изъятие ребенка из семьи не должно за собой влечь направление материалов о лишении родительских прав. Конечно, ситуация зачастую требует разбирательства, и это должно быть какое-то временное изъятие, чтобы разобраться в ситуации в дальнейшем», — подчеркнул Станислав Колесник.

Как утверждает Колесник, за 4 года в России на 92% увеличилось число преступлений в отношении детей родителями. В том числе на 50% увеличилось количество убийств, на 48% - истязаний детей.

За последние шесть месяцев были возбуждены тысяча уголовных дел в отношении родителей за жестокое обращение с детьми.