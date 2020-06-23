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Жизнь

МВД: маски не мешают распознавать лица при помощи камер видеонаблюдения

Ношение защитных масок не влияет на распознавание лиц при помощи камер видеонаблюдения в Москве, заявили в столичном главке МВД.

Маска.
Маска.
CCO

«С момента введения в столичном регионе режима повышенной готовности жителей города Москвы обязали носить маски, однако это не отразилось на результативности использования ГИС ЕЦХД (Единый центр хранения и обработки данных)», — цитирует сообщение полиции ТАСС.

Отметим, что система видеонаблюдения была внедрена в столице России в целях повышения безопасности москвичей и гостей города. По данным полиции, с ее помощью было раскрыто более трех тысяч преступлений.

По словам главы МВД РФ Владимира Колокольцева, в Москве создана масштабная сеть, в которую включено около трех тысяч интеллектуальных видеокамер по распознаванию лиц.

Колокольцев ранее заявлял, что данной функцией распознавания планируется оснастить все городские камеры, которых более 160 тысяч.

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