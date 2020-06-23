МВД: маски не мешают распознавать лица при помощи камер видеонаблюдения

«С момента введения в столичном регионе режима повышенной готовности жителей города Москвы обязали носить маски, однако это не отразилось на результативности использования ГИС ЕЦХД (Единый центр хранения и обработки данных)», — цитирует сообщение полиции ТАСС.
Отметим, что система видеонаблюдения была внедрена в столице России в целях повышения безопасности москвичей и гостей города. По данным полиции, с ее помощью было раскрыто более трех тысяч преступлений.
По словам главы МВД РФ Владимира Колокольцева, в Москве создана масштабная сеть, в которую включено около трех тысяч интеллектуальных видеокамер по распознаванию лиц.
Колокольцев ранее заявлял, что данной функцией распознавания планируется оснастить все городские камеры, которых более 160 тысяч.