МВД просит доступ к врачебной тайне

МВД обратилось к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением «оптимизировать процесс получения органами внутренних дел сведений о лицах, имеющих психические расстройства, больных алкоголизмом и наркоманией и представляющих опасность для окружающих», сообщает «Коммерсантъ».

В МВД считают, что отсутствие такой информации фактически лишает полицию возможности исполнять обязанности по предупреждению преступлений.

Полицейское ведомство несколько лет ведет переговоры с Минздравом о доступе к данным, составляющим медицинскую тайну. В 2009 году президент РФ поручил наладить информационный обмен между Минздравом и ГИБДД. В 2018 году Госавтоинспекция разработала законопроект о создании совместной базы данных. Документ не был внесен в Госдуму, так как Минздрав настоял на «позиции бескомпромиссного соблюдения врачебной тайны».

Сейчас по поручению Татьяны Голиковой Минздрав переправил письмо МВД Российскому обществу психиатров. Общество и Институт имени Бехтерева подготовили совместный ответ, пишет bfm.ru. В нем отмечается, что предложение МВД «является избыточным, не соответствует заявляемым (в письме) целям, а также нормам Конституции РФ и действующего законодательства».

Статистика и уголовные дела

Согласно данным МВД, в 2018 году из общего числа людей, совершивших преступления (931 107 человек), «каждый третий находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», а «число направленных в суд уголовных дел, совершенных в состоянии невменяемости, составило более 7 тыс.».

В МВД предлагают в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении» разработать «систему, в которую будут вноситься сведения о людях с психическими расстройствами, алкоголизмом и наркоманией, с последующей ее интеграцией с информационными базами МВД».