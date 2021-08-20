МВД Якутии поведало нелепые истории, на которые пришлось реагировать: тележка, столб и осы с носками

МВД Якутии в своем Twitter продолжает рассказывать истории из жизни, в которых пришлось разбираться правоохранителям, сообщает « Проспект Мира ».

В первой истории мужчина позвонил в полицию из-за ос — сказал, что насекомые летают по дому, а он из-за этого не может встать с кровати.

«По прибытии установлено, что заявитель пенсионер живет один. С детьми не общается. Как выяснилось, на крыше дома завелся улей. После беседы было решено вызвать службу спасения. Заявитель ушел ночевать к своему соседу», — рассказали в ведомстве.

Якутск: «осы летают по дому, не могу встать, лежу под одеялом». Выехал УУП.#дежурка14 — МВД Якутии (@police_mvd14) August 5, 2021



Второе происшествие — про носки. Женщина заявила, что продавец устраивает скандалы из зависти.

«По прибытии установлено, что заявительница продает одежду. Особенно хорошо у нее покупают носки. Рядом располагается другая торговая точка со схожим товаром. У второй продавщицы плохо идут продажи, на этой почве у женщин постоянно конфликты. С продавцами проведена профбеседа», — пояснили в МВД.

Якутск: «продавец от зависти постоянно мне устраивает скандалы, прошу участкового». Выехал УУП.#дежурка14 — МВД Якутии (@police_mvd14) July 30, 2021



В третьем событии мужчина заявил в полицию, что у него украли строительную тележку.

«По прибытии установлено, что заявитель занимается ремонтом крыши. Он выгрузил из машины тележку, пошел переодеваться, а когда вернулся, на месте ее уже не было. Мужчина подумал, что ее украли и, не разобравшись, сразу же обратился в полицию. Как выяснилось, тележку взял его коллега, чтобы погрузить в нее строительный мусор», — сообщили в ведомстве.

Еще одна история произошла с мужчиной, который куда-то нес столб с дорожным знаком.

«По прибытии установлено, что мужчина в нетрезвом состоянии донес дорожный знак „Уступи дорогу“ до своего частного дома и бросил его во дворе. Мужчина не смог ответить, зачем он это сделал, так как был слишком пьян. Проводится проверка», — отметили в МВД.