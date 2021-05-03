МВД заказало сервис по борьбе с телефонными мошенниками

Сервис «Антимошенник» для мобильного приложения МВД разработают к 25 декабря. Он будет предупреждать граждан о звонках аферистов, сообщает ТАСС.

«Стоимость работ составляет 44,9 млн рублей», — отметили в пресс-центреведомства.

В МВД уточнили, что контракт с разработчиком ведомство заключило в конце марта. Изначально предполагалось, что разработка сервиса обойдется в 62,9 млн рублей. Наименование организации, которая занялась разработкой сервиса, не уточняется, пишет polit.ru.

При входящем звонке с неизвестного номера модуль «Антимошенник» в мобильном приложении начнет сопоставлять его со списком мошеннических номеров, который уже есть у правоохранителей. Если номер совпадает со списком, пользователь смартфона увидит на экране предупреждение о том, что ему звонят мошенники.

В приложении также появится «Белый список», который будет игнорировать блокировку приложением входящего вызова, СМС, ММС и исключать возможность выдачи предупредительных уведомлений. В него пользователь будет самостоятельно вносить телефонные номера.