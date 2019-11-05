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Жизнь

Мягкий ноябрь: стало известно, сколько на Алтае продлится хорошая погода

Благоприятная погода, которая установилась в Алтайском крае, продержится в регионе до конца рабочей недели.

Первый снег в Барнауле.
Первый снег в Барнауле.
Анна Зайкова.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в ближайшие трое суток влияние на районы алтайского края будет оказывать антициклон.

Это значит, что существенного изменения погоды не ожидается. Ночные температуры в регионе будут балансировать в диапазоне от слабоположиельных до -7 градусов.

Днем будет +2…+7 градусов. Существенных осадков в ближайшие дни не прогнозируется. Только в ночные часы 6 ноября местами возможен дождь и мокрый снег.

В пятницу, 8 ноября, и вовсе ожидается потепление. В регионе в этот день, согласно прогнозу, будет +5…+10 градусов.

Впрочем, повышение температуры воздуха будет недолговременным. Кроме того, к выходным в крае прогнозируют усиление ветра и осадки. Местами возможно установление временного снежного покрова.

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