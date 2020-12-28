Мясников дал тяжелый прогноз на 2021 год: «Будут запугивать, запугивать и запугивать»

Мясников подчеркнул, что в 2021 году пандемия — не самое страшное. Коронавирус будет идти своим чередом, распространяться, мутировать и вырождаться в банальное ОРЗ.
«Но вот что я, к сожалению, вижу, так это то, что нас не отпустят. Будут вязаться к любым, даже безобидным мутациям, толковать по-своему статистику и запугивать, запугивать, запугивать», — написал он.
Также Мясников отметил, что видит в России тенденцию к трезвому переосмысливанию ситуации.
«А вот в мире кто-то, вероятно, не все свои задачи решил. После британской мутации возьмут на щит другую или что-то еще. Объявят, что нужны другие вакцины, что закрыть, запретить и прочее. Очень хочу ошибиться!» — добавил врач.