Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 декабря -36°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Мясников дал тяжелый прогноз на 2021 год: «Будут запугивать, запугивать и запугивать»

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что человечество ожидает не самый простой 2021 год, сообщает URA.RU.

"Кремлевский доктор" Мясников.
"Кремлевский доктор" Мясников.
Стоп-кадр YouTube.

Мясников подчеркнул, что в 2021 году пандемия — не самое страшное. Коронавирус будет идти своим чередом, распространяться, мутировать и вырождаться в банальное ОРЗ.

«Но вот что я, к сожалению, вижу, так это то, что нас не отпустят. Будут вязаться к любым, даже безобидным мутациям, толковать по-своему статистику и запугивать, запугивать, запугивать», — написал он.

Также Мясников отметил, что видит в России тенденцию к трезвому переосмысливанию ситуации.

«А вот в мире кто-то, вероятно, не все свои задачи решил. После британской мутации возьмут на щит другую или что-то еще. Объявят, что нужны другие вакцины, что закрыть, запретить и прочее. Очень хочу ошибиться!» — добавил врач.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость