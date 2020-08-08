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8 августа 22°C
Жизнь

Мяу-тест: насколько хорошо вы понимаете своего кота

Кошки живут рядом с нами уже тысячи лет, но их натура до сих пор остается загадкой. Мы поговорили с фелинологом, доцентом кафедры зоологии и физиологии АлтГУ Татьяной Антоненко и с ее помощью составили мяу-тест. В Международный день кошек предлагаем проверить, понимаете ли вы своего питомца.

Тест.
Тест.
altapress.ru

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