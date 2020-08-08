Мяу-тест: насколько хорошо вы понимаете своего кота

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Кошки живут рядом с нами уже тысячи лет, но их натура до сих пор остается загадкой. Мы поговорили с фелинологом, доцентом кафедры зоологии и физиологии АлтГУ Татьяной Антоненко и с ее помощью составили мяу-тест. В Международный день кошек предлагаем проверить, понимаете ли вы своего питомца.
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