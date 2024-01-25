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Жизнь

На Алтае бабушка помогла внучке купить квартиру и осталась в долгах

В Алтайском крае пенсионерка помогла внучке купить квартиру, а та ее бросила в долгах. Бабушка подала в суд на внучку. Об этом пишут "Аргументы и факты".

Молоток судьи.
Молоток судьи.
Фото: ru.freepik.com, автор Racool_studio.

Известно, что бабушка взяла на себя два кредита, чтобы помочь внучке купить квартиру. Общая сумма кредитов — чуть больше одного млн рублей. Девушка обещала помочь своей бабушке закрыть кредиты, однако забыла про обещание.

Чтобы погасить один кредит, женщине пришлось продать квартиру и купить поменьше. При этом у нее остался еще один долг.

Пенсионерка подала в суд на внучку, чтобы она вернула деньги на основании устного соглашения. Но суд не смог удовлетворить запрос пенсионерки, так как истец не предоставил доказательства.

Ранее сообщалось, что алтайский суд отправил в колонию мошенника, который тратил похищенные деньги на помощь СВО.

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