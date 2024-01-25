На Алтае бабушка помогла внучке купить квартиру и осталась в долгах

Известно, что бабушка взяла на себя два кредита, чтобы помочь внучке купить квартиру. Общая сумма кредитов — чуть больше одного млн рублей. Девушка обещала помочь своей бабушке закрыть кредиты, однако забыла про обещание.
Чтобы погасить один кредит, женщине пришлось продать квартиру и купить поменьше. При этом у нее остался еще один долг.
Пенсионерка подала в суд на внучку, чтобы она вернула деньги на основании устного соглашения. Но суд не смог удовлетворить запрос пенсионерки, так как истец не предоставил доказательства.
Ранее сообщалось, что алтайский суд отправил в колонию мошенника, который тратил похищенные деньги на помощь СВО.
Самое важное - в нашем Telegram-канале