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Жизнь

На Алтае бдительная пенсионерка дала отпор мошенникам

Телефонные мошенники пытались обмануть 90-летнюю жительницу Горно-Алтайска, сообщила пресс-служба МВД по Республике Алтай. С нее требовали 100 тыс. рублей, однако в какой-то момент звонивший незнакомец замешкался и бросил трубку.

Старушка. Пенсионерка.
Старушка. Пенсионерка.
СС0

В полицию Горно-Алтайска с заявлением обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 90-летнюю мать пытался обмануть мужчина, который позвонил на домашний телефон.

Звонивший не представился и не стал разыгрывать придуманные роли, как это обычно делают аферисты. «Видимо, злоумышленник был на сто процентов уверен, что ему сходу удастся ошеломить свою жертву», отметили в пресс-службе ведомства.

Звонивший сообщил, что сын женщины попал в беду: сбил на автомобиле переходящего дорогу пешехода, который находится в реанимации. После мужчина предложил устранить проблему за 100 тысяч рублей.

Пожилая женщина решила позвонить своей дочери, чтобы определить, что делать в сложившейся ситуации. Об этом она сообщила телефонному аферисту. По словам пенсионерки, после этого абонент сразу замешкался, в его голосе потерялась былая уверенность, он сообщил, что перезвонит позже и бросил трубку.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудникам полиции предстоит установить номер телефона, с которого мошенник звонил женщине, а также его личность.

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