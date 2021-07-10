На Алтае был убит медведь, зараженный опасными паразитами

Медведя, зараженного трихинеллами, убили в Улаганском районе Республики Алтай. О том, что мясо животного содержит личинки опасного паразита, стало известно после того, как его исследовали в региональном Роспотребнадзоре, сообщают «Новости Горного Алтая».

В пресс-службе ведомства пояснили изданию, что трихинеллез у диких животных в регионе — не редкость. В течение года ветеринарные службы выявляют порядка десяти таких случаев. Чаще всего личинки паразита находят в тушах медведей, кабанов или барсуков. Растительноядные животные (лоси, маралы, косули и т.п.) трихинеллезом не страдают.

Опасность трихинеллеза состоит в том, что им периодически болеют люди, съедая мясо с микроскопическими личинками опасных червей. При этом, больше всего рискуют охотники и члены их семей.

Люди болеют трихинеллезом длительно и тяжело. В отдельных случаях он может привести к летальному исходу.

Заболевание проявляется через две недели, иногда через месяц, после употребления зараженного мяса. Температура тела повышается до 39−40 градусов, появляются боли в мышцах. Один из характерных внешних признаков — отек в области глаз. Из-за этого болезнь в народе получила название «одутловаткой».

Мясо. открытые источники в интернете

Без лечения заболевание может длится до трех-пяти недель. Личинки поселяются в мышцах, в том числе в сердце. Из-за этого могут возникнуть серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Паразитов нельзя уничтожить заморозкой и излучением микроволновой печи. Они сохраняются в мясе после приготовления полуфабрикатов и копчения.

Обезвредить продукт можно только при долгой термической обработке — варке небольшими кусочками в течение трех-четырех часов. Однако специалисты предупреждают, что перед употреблением медвежатины, мясо лучше проверить у специалистов на наличие трихинеллеза

В Республике Алтай за последние 30 лет было пять крупных вспышек заболевания среди населения. Все они связаны с употреблением копченой медвежатины. Так, в июне 2010 года за медицинской помощью с симптомами трихинеллеза обратились десять жителей Турочакского района. Еще один случай заболевания был зарегистрирован в Горно-Алтайске.