На Алтае будут судить машиниста, пугавшего пассажиров пневматическим автоматом

Инцидент произошел в сентябре 2021 года в Зональном районе на железнодорожной станции.
«Машинист железнодорожно-строительных машин, находясь в состоянии опьянения <…> с целью привлечения к себе внимания, достал принесенный с собой электропневматический автомат модели EL „АКС-74“, предназначенный для игры в страйкбол, внешне схожий с огнестрельным оружием — автоматом Калашникова „АКС-74“, и направил его на присутствующих людей в здании железнодорожного вокзала», — рассказали в ведомстве.
В итоге пассажиры испытали «чувство страха и беспокойства за свои жизнь и здоровье». Железнодорожника обезвредили полицейские.
Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы за «хулиганство с угрозой применения насилия к гражданам на железнодорожном транспорте с применением предметов, используемых в качестве оружия».
Ранее в Барнауле голый мужчина напал на железнодорожный вокзал.