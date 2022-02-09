На Алтае будут судить машиниста, пугавшего пассажиров пневматическим автоматом

В Алтайском крае перед судом предстанет железнодорожник, который в пьяном состоянии напугал пассажиров на вокзале, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в сентябре 2021 года в Зональном районе на железнодорожной станции.

«Машинист железнодорожно-строительных машин, находясь в состоянии опьянения <…> с целью привлечения к себе внимания, достал принесенный с собой электропневматический автомат модели EL „АКС-74“, предназначенный для игры в страйкбол, внешне схожий с огнестрельным оружием — автоматом Калашникова „АКС-74“, и направил его на присутствующих людей в здании железнодорожного вокзала», — рассказали в ведомстве.

В итоге пассажиры испытали «чувство страха и беспокойства за свои жизнь и здоровье». Железнодорожника обезвредили полицейские.

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы за «хулиганство с угрозой применения насилия к гражданам на железнодорожном транспорте с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Ранее в Барнауле голый мужчина напал на железнодорожный вокзал.