1 августа 27°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

На Алтае будут судить мужчину, который слил в сеть интимные фото бывшей возлюбленной

51-летнего жителя Кулундинского района обвиняют в том, что он разместил в сети интимные фото женщины, которая его бросила, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Секс.
Секс.
CCO

По данным следствия, он около трех лет проживал с девушкой. В марте прошлого года она заявила о разрыве. Оскорбленный мужчина распространил в одной из соцсети снимок интимного характера с изображением возлюбленной. Также стали доступны подробности интимной переписки — помимо незнакомцев их увидели родственники и коллеги.

Мужчина полностью признал вину. Расследование завершено, уголовное дело направили в суд.

Ч. 1 ст. 137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частой жизни лица без его согласия) предусматривает лишение свободы сроком до двух лет. Другая статья, по которой тоже обвиняют мужчину — 242 УК РФ (незаконные изготовление, распространение порнографических материалов) — лишение свободы сроком до шести лет.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соц-сети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость