На Алтае будут судить мужчину, который слил в сеть интимные фото бывшей возлюбленной

51-летнего жителя Кулундинского района обвиняют в том, что он разместил в сети интимные фото женщины, которая его бросила, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

По данным следствия, он около трех лет проживал с девушкой. В марте прошлого года она заявила о разрыве. Оскорбленный мужчина распространил в одной из соцсети снимок интимного характера с изображением возлюбленной. Также стали доступны подробности интимной переписки — помимо незнакомцев их увидели родственники и коллеги.

Мужчина полностью признал вину. Расследование завершено, уголовное дело направили в суд.

Ч. 1 ст. 137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частой жизни лица без его согласия) предусматривает лишение свободы сроком до двух лет. Другая статья, по которой тоже обвиняют мужчину — 242 УК РФ (незаконные изготовление, распространение порнографических материалов) — лишение свободы сроком до шести лет.