На Алтае четверо сельчан убили лося с косулей и поделили добычу

В Алтайском крае по подозрению в браконьерстве задержали четырех жителей Михайловского района, сообщает региональное МВД.

В полицию обратился охотовед, который в ходе патрулирования обнаружил место забоя косули — в 15 км от поселка Малиновое Озеро.

«Полицейские обнаружили и изъяли оставленные на снегу следы протектора транспортного средства, вещество бурого цвета, фрагменты шерсти. На расстоянии шести километров от первого места забоя обнаружили еще одно, на этот раз лося, где также были изъяты различные следы и стреляная гильза», — рассказали в ведомстве.

По горячим следам установили лиц, предположительно причастных к браконьерству.

«59-летний житель села Михайловское с компанией односельчан (1979, 1981, 1970 годов рождения) на принадлежащем ему автомобиле совершил отстрел диких животных, впоследствии мужчины разделали туши, поделив добычу между собой», — уточнили в МВД.

Полицейские изъяли мясо, охотничий карабин, из которого, как предполагают оперативники, убили косулю и лося, а также еще шесть охотничьих ружей, патроны разных калибров, одежду со следами крови и автомобиль УАЗ.

По месту жительства одного из предполагаемых браконьеров изъяли 35 патронов для нарезного и гладкоствольного оружия, а также наркотики.

Все изъятое направили на экспертизу. Сельчане причинили государству ущерб на сумму 120 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело по признакам «незаконной охоты». Также решается вопрос о возбуждении еще двух дел: «незаконное хранение оружия и боеприпасов» и «незаконное хранение наркотиков».