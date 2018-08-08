На Алтае десятки людей бросились искать бутылку со ста долларами от программы «Орел и решка»

Бутылку с сотней долларов спрятали на площадке одного из недостроев в селе Майма. Самый известный находится на окраине, на въезде.
После выхода передачи на обочине возле недостроя появилось множество автомобилей: люди отправились на поиски.
О том, что бутылка найдена, в своем Instagram сообщила Серафима Сергеева еще до того, как поток искателей сокровищ стал массовым. «Мы ее нашли!!» — написала женщина, выложив фото бутылки, похожей на ту, которую показали в программе.
Пользователь dr_pepper85 преполагает: «Они трансляцию Владивостока посмотрели и в 17:20 ее нашли». Правда ли это, неизвестно. Акаунты Серафимы и ее спутника, Вячеслава, закрыты.
Altapress.ru писал, что в начале июня в Республике Алтай закончились съемки трэвел-шоу «Орел и Решка». Ведущие Мария Горбань и Клава Кока успели побывать в разных местах региона.
Мария получила золотую карту и полетала на вертолете, побывала на горе Белуха, а также приняла ванну из крови оленя. Клава с сотней долларов побывала в Горно-Алтайске, увидела мумию принцессы в музее Анохина и прогулялась по селу Чемал, сказано на сайте канала «Пятница».
Напомним, ведущие и операторы программы во время съемок часто размещали фотографии в Instagram.