На Алтае десятки людей бросились искать бутылку со ста долларами от программы «Орел и решка»

Мария Горбань, ведущая программы «Орел и решка», в конце выпуска о Республике Алтай рассказала , где спрятала бутылку с долларами. На поиски клада отправились десятки людей.

Бутылку с сотней долларов спрятали на площадке одного из недостроев в селе Майма. Самый известный находится на окраине, на въезде.

После выхода передачи на обочине возле недостроя появилось множество автомобилей: люди отправились на поиски.

О том, что бутылка найдена, в своем Instagram сообщила Серафима Сергеева еще до того, как поток искателей сокровищ стал массовым. «Мы ее нашли!!» — написала женщина, выложив фото бутылки, похожей на ту, которую показали в программе.

Пользователь dr_pepper85 преполагает: «Они трансляцию Владивостока посмотрели и в 17:20 ее нашли». Правда ли это, неизвестно. Акаунты Серафимы и ее спутника, Вячеслава, закрыты.

Altapress.ru писал, что в начале июня в Республике Алтай закончились съемки трэвел-шоу «Орел и Решка». Ведущие Мария Горбань и Клава Кока успели побывать в разных местах региона.

Мария получила золотую карту и полетала на вертолете, побывала на горе Белуха, а также приняла ванну из крови оленя. Клава с сотней долларов побывала в Горно-Алтайске, увидела мумию принцессы в музее Анохина и прогулялась по селу Чемал, сказано на сайте канала «Пятница».

Кадр из программы «Орел и решка». Скриншот с видео с rutube.ru , orel-i-reshka.friday.ru

Напомним, ведущие и операторы программы во время съемок часто размещали фотографии в Instagram.