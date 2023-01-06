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Жизнь

На Алтае для юных зрителей покажут хореографическую сказку

Сказку «Аленький цветочек» покажут в Государственной филармонии Алтайского края 7 января, сообщают в пресс-службе Правительства региона.

Сказку «Аленький цветочек» покажут в Государственной филармонии Алтайского края
Сказку «Аленький цветочек» покажут в Государственной филармонии Алтайского края
Официальный сайт Алтайского края

Представит сказку ансамбль «Огоньки» имени Гарри Полевого.

В ведомстве отмечают, что над постановкой работали балетмейстер-постановщик Надежда Калинина (Санкт-Петербург), главный балетмейстер заслуженная артистка РФ Ирина Менялина и балетмейстер-репетитор Татьяна Кучеренкова.

На сцену к зрителям также выйдут заслуженные артисты Алтайского края Александр Штребель, Кристина Коврова, Екатерина Семенова, Ирина Титова, Никита Груздев, Алексей Санчес-Бускато, Артем Кузнецов, Антон Асташов, Татьяна Ледовских, Валентин Бузин и другие артисты ансамбля.

Начало в 11:00.

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