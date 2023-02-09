На Алтае энерговоры похитили уголки с опоры ЛЭП под напряжением

Отсутствие 12 металлических уголков в нижнем ярусе опоры линии электропередачи 35 киловольт (кВ) «Рыбное-Корнилово» обнаружил персонал службы высоковольтных линий производственного отделения Северные электрические сети во время планового осмотра.

— Участок линии, где произошла кража, находится вдали от населенных пунктов. Но регулярно мы проводим осмотры всей трассы для выявления дефектов, для оценки состояния, ну и, к сожалению, для обнаружения вот таких вопиющих фактов. Примечательно, что линия была под напряжением и по счастливой случайности похитители не получили электротравму и остались живы. Уголки, общий вес которых составляет 263 килограмма, были срезаны «болгаркой». При этом линия не отключилась, нарушения электроснабжения потребителей не было, ­— пояснил начальник службы высоковольтных линий ПО СЭС филиала «Алтайэнерго» Владимир Неретин.