9 февраля
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Жизнь

На Алтае энерговоры похитили уголки с опоры ЛЭП под напряжением

Кража произошла в январе этого года в Каменском районе Алтайского края. Обнаружив этот факт, сотрудники филиала «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Опора ЛЭП.
Опора ЛЭП.
Фото предоставлено компанией «Россети Сибирь».

Отсутствие 12 металлических уголков в нижнем ярусе опоры линии электропередачи 35 киловольт (кВ) «Рыбное-Корнилово» обнаружил персонал службы высоковольтных линий производственного отделения Северные электрические сети во время планового осмотра.

— Участок линии, где произошла кража, находится вдали от населенных пунктов. Но регулярно мы проводим осмотры всей трассы для выявления дефектов, для оценки состояния, ну и, к сожалению, для обнаружения вот таких вопиющих фактов. Примечательно, что линия была под напряжением и по счастливой случайности похитители не получили электротравму и остались живы. Уголки, общий вес которых составляет 263 килограмма, были срезаны «болгаркой». При этом линия не отключилась, нарушения электроснабжения потребителей не было, ­— пояснил начальник службы высоковольтных линий ПО СЭС филиала «Алтайэнерго» Владимир Неретин.

Линия питает 11 населенных пунктов Каменского района. Если бы в результате бездумных действий похитителей произошло её отключение, то без света остались бы не только 5 тысяч жителей этих сел, но и социально значимые объекты: 4 школы, 3 детских сада, 2 объекта водоснабжения и котельная. Кроме того, поврежденная ЛЭП — это источник опасности.

Энергетики в очередной раз напоминают об ответственности за преступные действия на объектах электросетевого хозяйства, результаты которых могут быть очень серьезными. Это и обесточенные потребители, и электротравмы случайно оказавшихся на месте происшествия людей, и поврежденные энергообъекты. Преступление всегда будет раскрыто, а совершивший его — наказан.

Если вы стали свидетелем противоправных действий на энергообъекте, несанкционированного вмешательства в работу электросетевого комплекса или обнаружили неисправность и нарушение целостности ограждения и запирающего устройства, позвоните по телефону «горячей линии» ПАО «Россети Сибирь»: 8 800 220 0 220 (звонок бесплатный и анонимный).

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