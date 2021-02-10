На Алтае фотоловушка «поймала» ирбиса, который прошёл 100 километров в поисках добычи

Ученые сделали вывод, что Хан перемещается на сто километров по прямой по территории Южно-Чуйского хребта Республики Алтай.

«Если хищники перемещаются на такие большие расстояния, возможно им не хватает добычи. Для снежных барсов в России главная добыча — сибирский горный козел, численность которого на Южно-Чуйском хребте с каждым годом сокращается. На самом деле расстояния, которые проходят снежные барсы, могут быть и больше ста километров, но ирбисы не перемещаются по прямой, они передвигаются по территории охотничьего участка, методично патрулируя свои владения», — комментирует Александр Карнаухов, старший координатор проектов Представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе.