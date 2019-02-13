На Алтае глава района отделался условным сроком за растрату

В Республике Алтай суд приговорил к условному наказанию бывшего главу Чойского района Александра Борисова. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и растрате, сообщили в СУ СКР по Республике Алтай.

В августе 2017 года Минприроды Республики Алтай передало имущество фабрики, расположенной в селе Сейка, в собственность Чойского района. Фабрика занимается производством волластонитового концентрата, ее общая балансовая стоимость — более 661 млн рублей.

По данным следствия, глава района превысил свои полномочия и продал имущество фабрики без проведения оценки и аукциона. Основное оборудование фабрики продали за 195 млн рублей, еще часть агрегатов поломали при демонтаже. Ущерб оценивают в 29 млн рублей.

В сентябре 2017 года Александр Борисов организовал сбор металла на территории фабрики, а затем его продажу. Больше 30 тонн металлоконструкций ушли за 304 тысячи рублей. Ими глава района распорядился по своему усмотрению.

Следователям удалось изъять незаконно проданное имущество фабрики, имущество Борисова арестовали. Он полностью признал вину, с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому дело рассматривали в особом порядке.

Суд приговорил Александра Борисова к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, его на два года лишили права занимать определенные должности.

«Новости Горного Алтая» отмечают, что в 2005 году Александра Борисова рассматривали в качестве кандидата на пост главы региона.