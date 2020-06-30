На Алтае главврач закредитованной больницы получил букет претензий от прокурора

В Алтайском крае прокуратура выявила массу нарушений в Ключевской ЦРБ, в том числе претензии касаются и реализации нацпроекта «Здравоохранение», сообщает региональное отделение « Справедливой России ».

Ранее к депутату Госдумы Александру Терентьеву поступило коллективное обращение сотрудников Ключевской ЦРБ — 51 подпись. Медработники попросили разобраться в возможных злоупотреблениях руководства.

В прокуратуре подтвердили наличие нарушений трудового законодательства в клинике — по различным направлениям деятельности учреждения.

Так, нарушения связаны «с невыдачей работникам необходимых средств индивидуальной защиты, отсутствием их надлежащего учета, соответствующих сертификатов, ненадлежащей организацией мероприятий по уведомлению работников о предстоящем сокращении, бездействием по проведению заседания комиссии по преимущественному праву оставления на работе ставки регистратора».

«Эти факты послужили для вынесения райпрокурором главврачу представления. Кроме того, в его отношении возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.27, по ч. ч. 1,3 ст. п. 5.27.1 КоАП РФ (Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», — отметили в партии со ссылкой на разъяснения прокуратуры.

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Также проверкой установлен общий размер кредиторской задолженности ЦРБ — 15 млн рублей, дебиторской — 440 тысяч.

Для устранения нарушений, «связанных с несоблюдением сроков оплаты за поставленные представителями бизнеса товары (оказанные услуги) и ненадлежащей работой с собственной дебиторской задолженностью» главврачу внесли еще три представления.

Кроме того, возбудили производство по делу об административном правонарушении за «нарушение срока и порядка оплаты товаров, работ и услуг при осуществлении государственных и муниципальных закупок».

«И, наконец, прокурором района, утверждается в ответе, выявлены нарушения при реализации нацпроекта „Здравоохранение“», — отметили в партии.

В частности, основанием для внесения представления послужили «несвоевременная сдача в эксплуатацию детской поликлиники после капитального ремонта, отсутствие претензий медорганизации по фактам выявленных после ремонта недостатков в покрытии крыльца (отслоении материала), бездействие по введению в ежедневную эксплуатацию ультразвукового диагностического аппарата».