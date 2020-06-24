На Алтае голосование бюджетников по Конституции проверят при помощи новой системы

В нескольких регионах России действует электронная система, которая позволяет контролировать явку сотрудников крупных предприятий на голосование по поправкам к Конституции, пишет « Медуза ».

На сайте votely.ru руководители организаций могут заранее загрузить списки работников и присвоить каждому индивидуальный QR-код. В дни «исторического голосования» эти коды будут сканировать на избирательных участках.

«Принцип работы таков: каждому предприятию, на котором планируется контролировать явку сотрудников на голосование, выделяется диапазон штрихкодов или QR-кодов; затем „ответственные за мобилизацию на предприятии“ загружают систему votely.ru таблицу с перечнем всех сотрудников предприятия, их телефонными номерами и присвоенными каждому из них уникальными кодами», — пишет издание в своем расследовании.

Один из собеседников «Медузы» рассказал, что систему намерены использовать для контроля явки в Ярославской области и Алтайском крае. Второй собеседник отметил, что в Липецкой области получили инструкции по «мобилизации», но затем отказались от идеи использовать систему.

Бюллетени для голосования по Конституции. altai_terr.izbirkom.ru

В день голосования руководители предприятий, отраслевые министры, региональные руководители и администраторы проекта смогут в режиме реального времени получать информацию о явке голосующих — по разным предприятиям, отраслям или регионам.

Кроме того, в базе есть возможность «получения номеров телефонов сотрудников, которые не проголосовали» и «получения списка проголосовавших».

Издание со ссылкой на документ отмечает, что сканировать индивидуальные QR-коды на участках будут под видом проведения «проектов дополнительной формы голосования».

«К ним в инструкции отнесены „викторины, присвоение городам звания „Город трудовой доблести“, ФКГС (проекты формирования комфортной городской среды), иные региональные и муниципальные опросы по значимым для населения темам“», — пишут в расследовании.

Напомним, в нескольких регионах России объявили о проведении дополнительных голосований. Так, в Барнауле также пройдет голосование по вопросу присвоения звания «Город трудовой доблести».