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Жизнь

На Алтае из движущегося поезда украли три тонны металлических шариков

На Алтае двоих сибиряков обвинили в дерзкой краже груза из движущегося поезда, сообщает Управление на транспорте МВД по СФО.

Грузовой поезд.
Грузовой поезд.
altapress.ru

Помольные шары понадобились двум жителям Кемеровской области. Эти металлические изделия предназначены для дробления рудных и нерудных полезных ископаемых, а также при производстве строительных материалов и в других отраслях промышленности.

Мужчины выяснили маршрут следования состава, его скорость и способ перевозки груза.

«Для удобства совершения кражи они приготовили почти 60 полимерных мешков, которые наполнили помольными шарами. На одном из участков дороги, где грузовые поезда снижают скорость, похитители сбросили груз с вагона, а затем спрыгнули сами», — рассказали в ведомстве.

Вес похищенного составил почти 3,2 тонны, владельцу груза причинили ущерб на сумму более 130 тыс. рублей. Кроме того, некоторые мешки при падении разорвались и шары раскатились по местности.

Полицейские задержали подозреваемых по горячим следам. Шары изъяли и вернули владельцу большую часть — примерно на 125 тыс. рублей. Оставшуюся сумму возместили подозреваемые.

Теперь сибирякам возрастом 31 и 34 года грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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