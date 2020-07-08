На Алтае из движущегося поезда украли три тонны металлических шариков

На Алтае двоих сибиряков обвинили в дерзкой краже груза из движущегося поезда, сообщает Управление на транспорте МВД по СФО.

Помольные шары понадобились двум жителям Кемеровской области. Эти металлические изделия предназначены для дробления рудных и нерудных полезных ископаемых, а также при производстве строительных материалов и в других отраслях промышленности.

Мужчины выяснили маршрут следования состава, его скорость и способ перевозки груза.

«Для удобства совершения кражи они приготовили почти 60 полимерных мешков, которые наполнили помольными шарами. На одном из участков дороги, где грузовые поезда снижают скорость, похитители сбросили груз с вагона, а затем спрыгнули сами», — рассказали в ведомстве.

Вес похищенного составил почти 3,2 тонны, владельцу груза причинили ущерб на сумму более 130 тыс. рублей. Кроме того, некоторые мешки при падении разорвались и шары раскатились по местности.

Полицейские задержали подозреваемых по горячим следам. Шары изъяли и вернули владельцу большую часть — примерно на 125 тыс. рублей. Оставшуюся сумму возместили подозреваемые.

Теперь сибирякам возрастом 31 и 34 года грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.