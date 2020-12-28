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Жизнь

На Алтае из-за лютых морозов замерзает оборудование на автозаправках

Пользователь сообщества «Инцидент Барнаул» 27 декабря выложил любопытное видео. На нем видно, что шланг заправочной колонки встал колом.

Зима, мороз, холод.
Зима, мороз, холод.
открытые источники (CC0)

Видео снято на заправке «Лукойл», возле села Санниково Первомайского района. водитель запечатлел шланг с дизельного топлива, который стоит сам по себе.

Комментаторы тут же напомнили, что резина на холоде всегда дубеет и в этом нет ничего удивительного. Некоторые подчитали, что, возможно, сделан шланг из не очень качественного материала.

Где холоднее всего

В Алтайском крае продолжаются аномальные морозы. Утром 27 декабря столбики термометров в некоторых районах опустились до -50 градусов — об этом жители региона сообщают в социальных сетях.

Особенно низкие температуры были «замечены» в Солтонском, Бийском, Первомайском, Ключевском, Троицком и Тальменском районах.

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