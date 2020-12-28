На Алтае из-за лютых морозов замерзает оборудование на автозаправках

Видео снято на заправке «Лукойл», возле села Санниково Первомайского района. водитель запечатлел шланг с дизельного топлива, который стоит сам по себе.
Комментаторы тут же напомнили, что резина на холоде всегда дубеет и в этом нет ничего удивительного. Некоторые подчитали, что, возможно, сделан шланг из не очень качественного материала.
Где холоднее всего
В Алтайском крае продолжаются аномальные морозы. Утром 27 декабря столбики термометров в некоторых районах опустились до -50 градусов — об этом жители региона сообщают в социальных сетях.
Особенно низкие температуры были «замечены» в Солтонском, Бийском, Первомайском, Ключевском, Троицком и Тальменском районах.