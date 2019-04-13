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Жизнь

На Алтае МЧС и РПЦ провели «духовно-назидательные беседы» по пожарной безопасности и помолились

Представитель церкви и сотрудники МЧС России по Алтайскому краю провели в Первомайском районе духовно-назидательные беседы о соблюдении требований пожарной безопасности, а служители церкви помолились за защиту от палов.

Рейд МЧС и РПЦ.
Рейд МЧС и РПЦ.
Скрин с видео "Вести Алтай"

На службе в храме в Санниково священник отец Анатолий и прихожане попросили у святых уберечь их земли от пожаров, сообщают «Вести Алтай». «Мы сейчас помолились Божьей Матери, чтобы защитить наше Отечество, наши села от запалений», — рассказал священник.

После служитель церкви и сотрудники МЧС отправились в профилактический рейд, чтобы рассказать гражданам о необходимости соблюдать пожарную безопасность, раздать памятки.

Анатолий Курбатов,
начальник ТОНД и ПР ГО МЧС России по Алтайскому краю:

Подробный анализ обстановки с пожарами показал, что основное количество пожаров происходит в жилом секторе. В местах социально неблагополучных слоёв населения. Принято решение проводить духовно-назидательные беседы с прихожанами о соблюдении требований пожарной безопасности.

Во время рейда сотрудники МЧС подсказывали жителям, что именно в их домах может вызвать пожар, и почему мусор на улице сжигать нельзя.

Ранее altapress.ru сообщил, что МЧС России по Алтайскому краю использует дрон для нахождения поджигателей сухой травы в садоводствах города и в лесном массиве.

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