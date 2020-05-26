На Алтае молодой медведь присел на бревнышко, встретив инспектора

Обычно весной по побережью Телецкого озера в Алтайском заповеднике часто можно встретить медведей. В этом году большинство направилось в кедровники, где лежит много шишек, а по побережью остались в основном молодые особи.

Один из медвежат попал в кадр патрулирующего берег Сергея Усика.

«Как и всякий молодняк, прежде чем убежать, мишка минут пять боролся с любопытством и страхом. Присел на бревнышко и стал наблюдать за мной, однако нервы всё же не выдержали и миша рванул вверх по склону. Прежде чем скрыться в кустах косолапый оглянулся на прощание. Мне этого времени хватило чтобы подъехать поближе и сделать серию кадров. Пока, мишка, спасибо за фотосессию», — цитирует инспектора пресс-центр заповедника.

«Увидев диковинного, в тайге, зверя — человека, да еще на лодке или на коне молодые животные, бывает даже следуют за ним, чтобы удовлетворить свое любопытство», — объяснил старший научный сотрудник Алтайского заповедника, териолог Юрий Калинкин.