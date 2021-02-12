На Алтае молодой парень получил «строгача» за кражу куколок из магазина

Центральный районный суда Барнаула вынес приговор ранее судимому 25-летний жителю Змеиногорска по статье о покушении на грабеж. Парень прельстился куколками в магазине и решил их прикарманить.

В мае 2020 года молодой человек находился в магазине детских игрушек, где увидел на витрине куклы «LOL». Эти игрушки небольшого размера и осужденный решил их похитить.

Подумав, что за ним никто не наблюдает, он стал складывать кукол в находящийся при нем пакет. Всего с витрины им было похищено 27 кукол, стоимостью более 34 тыс. рублей.

Однако, при его проходе через кассовую зону, работник магазина заметила, что осужденный пронес пакет товаров, за который не рассчитался.

Бросившись за ним следом, продавец пыталась поймать похитителя, при попытке остановить его пакет с куклами порвался и на пол выпали 7 кукол, с остальными молодой человек убежал, работники торгового центра догнать его не смогли.

В тот же день он продал всех похищенных кукол за 5 тыс. рублей, деньги потратил на собственные нужды.

За указанное преступление, с учетом предыдущих судимостей, похитителю кукол «LOL» назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Центрального района.