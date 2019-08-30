На Алтае мужчина до смерти избил знакомого после его пьяного признания

Жителя Заринского района обвиняют в том, что он из мести жестоко избил пожилого знакомого, который от полученных травм скончался. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, 30-летний мужчина в марте 2019 года приехал в Заринск к знакомому. Они выпивали в гостях в компании. Обвиняемый услышал, как 74-летний мужчина рассказывает, что 15 лет назад поджег магазин.

По стечению обстоятельств, погибшая в этом пожаре продавец магазина была родственницей обвиняемого. Мужчина жестоко избил поджигателя. Спустя месяц тот скончался в медицинском учреждении.

Кроме того, следователи доказали, что обвиняемый в апреле 2019 избил 58-летнего мужчину.

Уголовное дело направлено в суд.