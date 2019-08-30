На Алтае мужчина до смерти избил знакомого после его пьяного признания

По данным следствия, 30-летний мужчина в марте 2019 года приехал в Заринск к знакомому. Они выпивали в гостях в компании. Обвиняемый услышал, как 74-летний мужчина рассказывает, что 15 лет назад поджег магазин.
По стечению обстоятельств, погибшая в этом пожаре продавец магазина была родственницей обвиняемого. Мужчина жестоко избил поджигателя. Спустя месяц тот скончался в медицинском учреждении.
Кроме того, следователи доказали, что обвиняемый в апреле 2019 избил 58-летнего мужчину.
Уголовное дело направлено в суд.