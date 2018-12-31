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Жизнь
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На Алтае мужчина оплатил милионный долг, чтобы улететь на Новый год за границу

Житель Республики Алтай накануне Нового года заплатил более 1 млн. рублей, чтобы с него сняли ограничения на выезд за границу, сообщают «Новости Горного Алтая».

Российский паспорт и загранпаспорт.
Российский паспорт и загранпаспорт.
Анна Зайкова, altapress.ru

Житель Усть-Коксинского задолжал 960 тыс. рублей за невыплаченный кредит. За это приставы ограничили мужчине право выезжать за границу. Мера оказалась эффективной: мужчина решил встретить Новый год в теплой стране, но для этого ему сначала пришлось погасить весь долг, а также оплатить 60 тыс. исполнительского сбора.

По данным пресс-службы республиканского управления Федеральной службы судебных приставов, с начала 2018 года приставы вынесли более 11 тыс. постановлений о временном ограничении права выезда граждан за пределы страны.

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