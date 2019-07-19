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Жизнь

На Алтае мужчина разобрал чужую печь и похитил кирпичи, чтобы строить себе дом

В селе Иогач Турочакского района 57-летний знакомый местной жительницы проник в ее дом, разобрал печь и похитил кирпичи, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

Кирпичи.
Кирпичи.
СС0.

По предварительным данным, женщина попросила своего знакомого помочь расколоть дрова во дворе принадлежащего ей нежилого дома. За это она пообещала односельчанину отдать старую мебель.

Неделю мужчина приходил и колол дрова на участке. В один из дней он сорвал навесной замок на двери дома и повесил на его место свой. Приходя колоть дрова, мужчина попутно разбирал в помещении кирпичную печь. Затем погрузил кирпичи в автомобильный прицеп и вывез, чтобы использовать для строительства дома на своем участке.

Хозяйка дома обнаружила подмену замка и обратилась в полицию.

Мужчина признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину».

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