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На Алтае на фоне усиления ковида резко выросло число желающих вакцинироваться

В Алтайском крае, по данным на 23 января, зарегистрировали 431 случай заболевания коронавирусом и 29 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Вакцинация. Коронавирус. Пандемия.
Вакцинация. Коронавирус. Пандемия.
pexels.com

В крае за сутки число прививающихся от ковида выросло на 8 570. Для сравнения: ранее такое количество желающих получить вакцину зафиксировали в течение 12 дней — с 1 января по 12 января.

Всего в крае инфицированных — 126 992 (в том числе 11 496 детей). Выздоровели — 108 569 пациентов, из них за прошедшие сутки — 305.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 401 человек.

«Кроме этого, 189 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 18 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 137 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Штамм &quot;омикрон&quot;.
Коронавирус. Штамм «омикрон».
CС0

«Развернуто 2755 коек, к кислороду имеют подключение 2641, с ИВЛ — 356. Резервных коек — 1165», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 332, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 129.

За весь период наблюдений скончались 8 618 человек с ковидом: из них 29 — за прошедшие сутки (26 — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 150 человек (по иным причинам — 1 468).

По данным на 23 января: прививается 1 234 087 человек: получили первую вакцину — 60 354, полностью вакцинированы — 1 104 409, повторно вакцинировались — 69 324.

Ранее в Барнауле открыли пункт вакцинации в торговом центре «Весна». Кстати, накануне пункты закрыли из-за снижения потока желающих привиться.

Новые случаи:

Барнаул — 143; Алейск — 5; Алтайский район — 7; Белокуриха — 6; Бийск — 32; Бийский район — 9; Благовещенский район — 7; Быстроистокский район — 6; Волчихинский район — 6; Егорьевский район — 2; Ельцовский район — 1; Залесовский район — 4; Заринск — 11; Заринский район — 5; Змеиногорский район — 5; Зональный район — 4; Калманский район — 1; Камень-на-Оби — 10; Каменский район — 1; Ключевский район — 1; Косихинский район — 2; Кулундинский район — 3; Курьинский район — 4; Кытмановский район — 4; Мамонтовский район — 7; Немецкий район — 7; Новоалтайск — 11; Павловский район — 2; Панкрушихинский район — 6; Первомайский район — 13; Петропавловский район — 4; Поспелихинский район — 2; Ребрихинский район — 1; Родинский район — 5; Романовский район — 2; Рубцовск — 25; Рубцовский район — 1; Славгород — 5; Смоленский район — 4; Советский район — 1; Солонешенский район — 1; Солтонский район — 1; Тальменский район — 8; Тогульский район — 2; Топчихинский район — 1; Троицкий район — 9; Тюменцевский район — 1; Угловский район — 6; Усть — Калманский район — 4; Хабарский район — 5; Чарышский район — 5; Шелаболихинский район — 5; Шипуновский район — 8.

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