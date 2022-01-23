На Алтае на фоне усиления ковида резко выросло число желающих вакцинироваться

В Алтайском крае, по данным на 23 января, зарегистрировали 431 случай заболевания коронавирусом и 29 смертей, сообщает региональный оперштаб.

В крае за сутки число прививающихся от ковида выросло на 8 570. Для сравнения: ранее такое количество желающих получить вакцину зафиксировали в течение 12 дней — с 1 января по 12 января.

Всего в крае инфицированных — 126 992 (в том числе 11 496 детей). Выздоровели — 108 569 пациентов, из них за прошедшие сутки — 305.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 401 человек.

«Кроме этого, 189 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 18 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 137 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Штамм «омикрон». CС0

«Развернуто 2755 коек, к кислороду имеют подключение 2641, с ИВЛ — 356. Резервных коек — 1165», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 332, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 129.

За весь период наблюдений скончались 8 618 человек с ковидом: из них 29 — за прошедшие сутки (26 — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 150 человек (по иным причинам — 1 468).

По данным на 23 января: прививается 1 234 087 человек: получили первую вакцину — 60 354, полностью вакцинированы — 1 104 409, повторно вакцинировались — 69 324.

Ранее в Барнауле открыли пункт вакцинации в торговом центре «Весна». Кстати, накануне пункты закрыли из-за снижения потока желающих привиться.