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Жизнь

На Алтае началась дождливая «передышка» самого жаркого месяца лета

17 и 18 июля в большинстве районов края пройдут дожди. Для многих территорий они станут первыми за весь июль, который выдался чрезвычайно жарким.

Дождь.
Дождь.
Михаил Хаустов

Как сообщает Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, исключением станут лишь южные районы края, где по-прежнему сохраняется аномальная жара до +32 градусов.

Ветер будет дуть северо-восточный, 4−9 м/с, местами с порывы до 16 м/с.

В этой связи, сообщает служба МЧС, на большей части территории края сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность.

В этой связи жителей просят не сжигать мусор и сухую траву, выезжая на отдых, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей) не позволять детям играть с огнем.

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